Как справиться с головной болью без таблеток

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения около 80% населения планеты испытывают периодические головные боли, примерно 70% людей страдают от приступов мигрени, а 98% сталкиваются с этой неприятностью хотя бы раз в год.

Врачи не рекомендуют терпеть головную боль, но и постоянно принимать лекарства от недуга тоже не советуют. Как же быть? Есть несколько простых, но весьма действенных способов избавиться от головной боли без лекарств.

Пейте воду

Очень часто причиной головных болей становится банальная нехватка воды в организме. Обезвоживание провоцирует сбой в нормальной работе всех органов. В частности, ухудшается кровоток в сосудах мозга. Может возникнуть спазм, который активирует болевые рецепторы.

Запаситесь мятой

Это растение обладает расслабляющим, успокаивающим и спазмолитическим действием. Ее прием уменьшает эмоциональное напряжение, которое часто является источником головной боли.

Полюбите красный перец

В этой приправе содержится природное обезболивающее — капсаицин, который снижает выработку биологически активных химических веществ в организме, отвечающих за передачу сигнала боли.

Ешьте имбирь

Это растение содержит большое количество антиоксидантов, снижающих внутренние воспаления, которые зачастую и являются причинами головной боли. Кроме того, имбирь улучшает циркуляцию крови в сосудах головного мозга, тем самым снижая спазмы.