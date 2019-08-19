Зачем мужчина дал себя укусить 160 змеям

Тогда как большинство людей с ужасом бегут от всех видов змей, американец Тим Фрид специально ищет с ними «встречи». Так, Фрид оборудовал лабораторию в подвале своего дома. Именно там мужчина держит ядовитых рептилий, которых использует в крайне необычных целях.

Фрид в течение 16 лет вводил себе разбавленный яд змей, в надежде выработать иммунитет к их укусам. Так, Тим считает, что его организм под действием небольших дозировок яда научился создавать антитела, которые связывали и нейтрализовали ядовитое вещество.

Постепенно мужчина стал позволять змеям кусать себя, что, по его словам, оказалось гораздо сложнее ядовитых инъекций.

«Введение чистой инъекции яда — это одно, но укус — совершенно другое. Ощущается гораздо большее психологическое давление», — рассказывал мужчина.

Через какое-то время его организм и правда стал устойчив к змеиным укусам. Фрид настолько был уверен в своей неуязвимости, что решил показать корреспонденту издания Daily Mail, сможет ли он выжить после укуса черной мамбы. На глазах у журналиста смертельно опасная африканская змея укусила Фрида в руку. Многие не выживают после ее укуса и двадцати минут, но организм Тима противостоял опасному яду рептилии.

«Самостоятельную иммунизацию» Фрид проводил и в надежде, что сможет разработать новую вакцину против змеиного яда.