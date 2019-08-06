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Как избавиться от головной боли без лекарств 

Рамблер 5 часов назад
Причин у головной боли может быть много. Наприяжение, высокое давление, погода — все это может спровоцировать неприятные ощущения. Иногда она возникает в тот момент, когда под рукой нет лекарств. Однако, для этого есть свои средства.

Ароматерапия

Ароматы различных растений использовали для лечения заболеваний еще в древности. Старайтесь выбирать эфирные масла, которые хорошо растворяются в воде и дают приятный запах в помещении. Для лечении головной боли подойдет лаванда — она расслабляет, снимает стресс и помогает побороть напряжение. Еще один хороший вариант — мята, которая также успокаивает нервы. Некоторые врачи рекомендуют втирать масло этого растения в кожу головы на протяжении десяти минут.

Лед

Лечение головной боли холодом помогает при аллергии, спазмах и простуде. Заверните лед в полотенце и приложите к тому месту головы, где боль выражена наиболее сильно. Если болит везде, то положите холод на плечи или шею. Также можно взять салфетку и смочить ее холодной водой, а потом повторите вышеуказанные действия. Не используйте лед без полотенца. Так он снимет боль ненадолго, а потом она вернется с новой силой.

Точечный массаж

Это средство пришло из китайской медицины. На теле человека существуют определенные точки, при нажатии на которые улучшается самочувствие. При головной боли рекомендуется массировать точку, где сходятся большой и указательный палец. Сначала необходимо найти ее: она будет там, где будет болеть при нажатии. После массируйте ее в течение пяти минут. Также в китайской медицине утверждают, что от головной боли помогает массирование мочек уха до тех пор, пока они не потеплеют. Еще один способ — надавить на точку на переносице, на линии роста бровей.
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Народная медицина , Видео
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