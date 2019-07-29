6 ошибок, которых следует избегать при лечении иглами

Кто-то готов верить в любые мифы об иглоукалывании — якобы так можно вылечить любую патологию. Другие же наоборот считают метод «пустышкой» и видят в нем только потенциальный вред. Может ли сеанс иглорефлексотерапии заменить походы к косметологу, справиться с тиками у ребенка и с болями в спине — или это всего лишь мифы, а также каких ошибок стоит избегать при лечении — в материале Passion.ru и невролога Ольги Быстровой

Мифы иглорефлексотерапии

Миф 1: иглорефлексотерапия — это несерьезно, метод не имеет доказательной базы

Это не так. Более 40 лет назад в Москве создан Центральный научно-исследовательский институт рефлексотерапии, с тех пор идет постоянная подготовка врачей-рефлексотерапевтов в государственных ВУЗах. Методика включена в медицинские стандарты реабилитационного и восстановительного лечения, в том числе для восстановления подвижности и чувствительности после переломов и инсультов. Еще одно доказательство — многовековая история иглорефлексотерапии. Много ли еще методов лечения оправдывает свое существование столетиями?

Миф 2: иглорефлексотерапия не помогает, это эффект плацебо

Эффективность лечения (любого) зависит от нескольких факторов. Первый — индивидуальный подход. Иглорефлексотерапия не исключение. Здесь нельзя применять стандартные «рецепты» точек и методик. Мастерство врача заключается в умении провести правильную диагностику, определить характер заболевания и стадию развития процесса, составить рецепт — сочетание точек воздействия, подобрать грамотную схему по частоте, интенсивности, времени воздействия для конкретного пациента с учетом функционального состояния и ответной реакции организма на иглоукалывание.

Второй — соблюдение рекомендаций доктора. Если назначен курс из 5-10 процедур, а вы закончили лечение раньше по собственной инициативе, то пенять нужно на себя. Эффективность может быть нулевой, если иглорефлексотерапия проводилась на фоне приема пациентом психотропных, анальгезирующих или гормональных (кортикостероидных) препаратов. Во избежание нежелательного эффекта нужно предупредить доктора о приеме лекарств перед началом терапии. А психологический настрой пациента и его желание выздоравливать крайне важен при любом методе лечения.

passion.ru

Миф 3: иглорефлексотерапия может нанести вред

Только в случае, когда процедуру выполняет шарлатан. Если вам предлагают пройти курс рефлексотерапии у человека, не имеющего высшего медицинского образования, то вы серьезно рискуете. Рефлексотерапевт — это, в первую очередь врач, а рефлексотерапия — официальная медицинская специальность, обучение которой проводится на медицинских образовательных кафедрах. Она имеет свои показания и противопоказания. Учитывая их, квалифицированный специалист определит целесообразность процедуры. А применение одноразовых игл полностью исключает возможность занесения инфекции. Упаковку с иглами доктор обязан вскрывать при пациенте и после сеанса утилизировать.

Миф 4: лечиться иглами долго и больно

Время требуется на любое лечение. Один сеанс занимает 40-60 минут. Длительность курса зависит от проблемы, с которой обратились к врачу. Введение игл в некоторые точки бывает болезненно. Ощущения могут быть различные — давление, распирание, укол, и они быстро проходят. А эффект остается надолго, потому что рефлексотерапия «заставляет» организм восстанавливаться самостоятельно, запускает его резервные возможности.

Факты рефлексотерапии

Воздействие на биологически активные точки иглами регулирует, стимулирует и нормализует функциональное состояние организма, улучшает и повышает возбудимость и проводимость периферических нервов, оказывает анальгезирующее действие, влияет на адаптационно-трофическую функцию и обменные процессы. Этим объясняется широкий спектр ее лечебного действия. А в некоторых случаях лечение иглами — единственно возможный способ помочь пациенту.

Факт 1: иглорефлексотерапия лечит тики у детей

Грамотная постановка игл позволяет избавить ребенка от локальных тиков (подергивание глаза, «шмыгание» носом, подергиваний ногами, плечами, головой и др.) и даже генерализованных (сочетание непроизвольных движений в различных группах мышц). Это объясняется регулирующим воздействием на центральную и периферическую нервную систему, а также на психоэмоциональное состояние. Лечение можно проводить с 10 лет, лучше в сочетании с остеопатией.

Факт 2: иглотерапия и неврит лицевого нерва

Иглотерапия незаменима при невралгии тройничного нерва (сильные боли, прострелы в лице) и невропатии лицевого нерва (когда часть лица перестает нормально функционировать и наблюдается ассиметрия лица — состояние, которое может возникнуть на фоне банальной простуды). К сожалению, лекарства в таких ситуациях бессильны. Если ничего не предпринимать, можно остаться с перекошенным лицом на всю жизнь. Иглотерапия быстро снимает боль и отек, улучшает кровообращение и обменные процессы в тканях, восстанавливает чувствительность, активизирует иммунную систему.

Факт 3: лечение иглами болей в спине у кормящих матерей

Иглотерапия приходит на помощь при болях в различных отделах позвоночника у молодых мам. К сожалению, это явление широко распространено. Большая нагрузка на позвоночник во время беременности, после родов частое ношение ребенка на руках, новые неудобные позы во время купания малыша провоцируют боли в шее, спине, конечностях, избавиться от которых практически невозможно. А кормящей маме прием лекарств противопоказан.

Факт 4: иглы избавят от стресса и бессонницы

Избавиться от стресса, бессонницы, хронической усталости, порой, не помогает даже хороший отпуск. Успокоительные препараты снимают симптом, но не убирают проблему. В основе этих состояний — срыв в регулирующих системах (центральная нервная система) и как следствие — дисбаланс вегетативной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Организм работает на износ, пока не израсходует все внутренние резервы, а потом наступает истощение, усталость и апатия. Лечебное воздействие игл заключается в восстановлении правильной работы всех систем организма и, в первую очередь, регулирующих.

Факт 5: иглорефлексотерапия заменит поход к косметологу

С помощью игл действительно можно улучшить цвет лица и шеи, снять отечность, подтянуть овал лица, сгладить морщины и складки на лице, подтянуть уголки рта и верхние веки, повысить тонус и эластичность кожи.

passion.ru

Ошибки при лечении иглами: Идти к первому встречному иглорефлексотерапевту (часто это «великие китайские или др. восточные шаманы», которые принимают в подвальных помещениях или съемных квартирах, не имеют ни медицинских документов, ни лицензии на данный вид деятельности). Доверять нужно только врачу с высшим медицинским образованием, обязательно наличие сертификата и лицензии на данный вид деятельности. Не обращать внимание на инструменты (иглы), которыми работает иглорефлексотерапевт. Всегда интересуйтесь, какие иглы будут вам ставить. Ожидать максимального эффекта уже после первого сеанса. Эффект развивается постепенно, хотя часто уже на первом сеансе бывает улучшение (особенно при болевых синдромах). Сделать несколько процедур, после улучшения бросить курс. Эффект может оказаться недостаточным и нестойким, могут вернуться изначальные симптомы. Совмещать рефлексотерпию с приемом некоторых лекарственных препаратов. Относиться к данному методу как к панацее от всех болезней, игнорируя остальные, часто необходимые методы лечения. Перед курсом рефлексотерапии необходимо проконсультироваться с врачом, возможно, пройти обследование, и только тогда при наличии показаний к данному методу и отсутствии противопоказаний начинать курс, соблюдая все рекомендации специалиста.

Текст: Ольга Быстрова