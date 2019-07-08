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Что делать, если вам в ухо попадет насекомое 

Рамблер 13 часов назад
Один из очевидных недостатков лета — резко возросшее число насекомых. Комары, мухи и мелкая мошкара крутится вокруг нас целыми «стаями». В лучшем случае, они будут нас раздражать, мешать, иногда, мы будем находить на себе укусы, но самое страшное, если насекомое попадет к нам в ухо. В таком случае могут возникнуть серьезные последствия.
Во-первых, у вас в ухе станут возникать неприятные ощущения, жужжания и шумы, боль и дискомфорт. Если через некоторое время насекомое не вылетит, это может привезти к заложенности, ухудшению слуха, головокуружениям, тошноте и отеку (если оно кусается или вызывает аллергическую реакцию).
Однако, если точно знать, что делать, и не паниковать, то серьезных последствий можно будет избежать.
Итак, попробуйте сесть удобно и разместить рядом с ухом источник света, чтобы мошка могла вылететь на него. Но не подносите к уху предметы, чтобы не испугать мошку. Если насекомое не зашло слишком глубоко, можно попробовать потрясти ухо или попрыгать.
Если же такие меры не помогли, остается единственный доступный вам способ самостоятельно «выгнать» насекомое из уха — использование жидкости. Для этих целей рекомендуется использовать камфорное или растительное масло, борный спирт или перекись водорода.
Необходимо лечь на бок, чтобы «раненое» ухо было наверху и залить в ушную раковину несколько капелек подходящей жидкости. Это как-бы утопит насекомое в воде, а вам останется только перевернуться на другой бок, чтобы из него вытекла жидкость вместе с поверженным насекомым. Если и этот способ не подействовал, стоит поскорее обратиться к специалистам.
Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя пытаться удалить насекомое спичками, иголками, шпильками и т.д. Вы можете травмировать барабанную перепонку или случайно протолкнуть насекомое еще глубже.
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