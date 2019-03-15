Редька и банки: советские способы лечения

Модные небулайзеры, дорогущие спреи и сиропы от кашля — к чему все это? Вот нас в свое время лечили без них — и ничего, живы! О самых странных, незабываемых и — чего греха таить — порой и правда эффективных средствах из аптечек наших мам читайте ниже.

Что было в списке средств первой помощи у каждого уважающего себя родителя?

Банки

Продуло спину? Замучил кашель? Вскочил фурункул? Банки приходили на помощь при любом недуге. Принцип прост: их ставили на спину или грудь, внутри создавали вакуум, и банки накрепко присасывались. Вы лежали неподвижно, а они издевательски позвякивали, сообщая маме, что вы осмелились почесаться или вздохнуть. Через полчаса якобы улучшалось кровообращение и хворь спешно покидала юный организм. Над загадкой, кто и, главное, как впервые додумался до этой процедуры, биться бессмысленно. Ясно одно: эффективность банок до сих пор не доказана ни одним дипломированным доктором.

Бальзам «Звездочка»

Откройте бабушкину тумбочку и вдохните чарующий аромат настоящего советского детства! Да, запах вьетнамского бальзама, когда-то произведшего фурор в наших аптеках, не выветрится отсюда даже через 100 лет. Но, кроме шуток, пахучей мазью из круглой баночки до сих пор можно успешно вылечить и миозит, и насморк. Если, конечно, болезнь не запущена из-за напрасного и длительного применения банок…

Спирт и уксус для растирания

Ночной кошмар доктора Комаровского хоть раз воплощали в жизнь все наши мамы. Зачем травить ребёнка жаропонижающими! При температуре выше 38 вас раздевали догола и старательно натирали разведенным спиртом или уксусом. Потом заворачивали в два одеяла и оставляли выздоравливать…Что ж, если вы это читаете, значит, кожа цела, а отравление испарениями вас не убило. Но все же не советуем испытывать судьбу на своих детях.

Горчичный порошок

При простуде или обнаружении мамой ваших промокших ног эти ноги следовало основательно напарить. Вас сажали на стульчик в ванной, а набедокурившие конечности окунались в таз с горячей водой. Чтобы не оставить простуде шансов, туда часто сыпали горчичный порошок, и вы готовы были до конца своих дней не болеть ничем, лишь бы пальцы и ступни покинули этот филиал ада!Признаем, в каком-то смысле средство и правда работает: кровь приливает к ногам от верхней части тела, и тот же нос откладывает. Главное, не парить, когда у ребёнка температура — подскочит еще выше безо всяких горчиц.

Картофельные ингаляции

Не смешите бабушкины носки своим небулайзером! В нем даже пар не горячий! То ли дело кастрюлька с картошечкой. Вспомните: вас сажали над ней, накрывали голову полотенцем и заставляли дышать, пока содержимое носа так и норовило капнуть прямо на будущий гарнир… Но стоит признать: такие ингаляции отлично разжижали мокроту, и кашель становился гораздо мягче.

Йодная сетка

Этот медицинский шедевр наши мамы с удовольствием рисовали при первой же возможности. На попе — после уколов, чтобы не было «шишек», на спине и груди — во время бронхита, а особо изобретательные «засечивали» даже синяки. О том, что это, забавное плацебо или реальный способ усилить кровообращение на больном месте — врачи думают до сих пор. Но хуже, как говорится, не будет… И детям нравится.

Редька с медом

Это средство от кашля мамы знали ещё от прабабушек: от корнеплода надо отрезать бочок, внутри сделать глубокую «ямку», залить туда немного мёда и накрыть отрезанным бочком, как крышечкой. Через день в редьке-горшочке вас ждало хорошее средство от кашля, дешёвое и не приторное — в отличие от современных сиропов.

Рыбий жир

Противные жёлтые шарики или янтарную жидкость заставляли глотать всех советских детей. Сегодня рыбьим жиром лечат СДВГ, гипертонию, кожные заболевания и даже гормональный дисбаланс. Но в те годы мамы не вдавались в тонкости и кормили нас жиром «на всякий случай» и «потому что полезно». У тех, кому не повезло с поджелудочной, «полезность» тут же рвалась обратно вместе с завтраком. Другие же, видимо, до сих пор благодарят за хорошую фертильность и гладкую кожу лошадиные дозы рыбьего жира.

Витаминки

Абсолютным лечебным хитом в нашем детстве были жёлтые сладкие шарики с кисленькой сердцевиной. Выдавались раз в день по 2 штуки — для профилактики ОРВИ и повышения иммунитета. Болеть никто не хотел, а шарики были вкусные и забавные, и мы самостоятельно увеличивали дозы до 20-30 штук… Последствия помнят все: щеки, красные от аллергии, и попа, пунцовая от папиного ремня. Зато болели и правда реже, чем современные дети!

Льняное масло от вшей

Это сейчас, слыша на собрании это слово из трех букв, мамы готовы навсегда забрать ребёнка из сада! Хотя есть масса средства, от которых и наутро-то о вшах не вспомнишь…Вот борьба со вшами наших мам была куда интереснее. Чтобы не брить нас налысо, мамы носились по городу в поисках льняного масла (хотя подошло бы любое растительное), растапливали его в кастрюльке и мазали любимые локоны… Масло перекрывало паразитам кислород и те гибли. А ещё это облегчало вычесывание. Жаль, проводить процедуру приходилось не один раз, но чего не сделаешь для любимого чада!