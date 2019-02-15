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Почему каждому мужчине нужен кот, рассказали ученые 

Стерлеград 3 часа назад
Фото: Стерлеград
Ученые сообщили о том, что кошки приносят огромную пользу владельцам-мужчинам.
В ходе исследований выяснилось, что пушистые питомцы способны вылечить от разных болезней. Коты выступают отличным средством профилактики сердечно-сосудистых недугов, в том числе инфарктов и инсультов.
Самую большую пользу эти домашние животные приносят мужчинам, имеющим проблемы с сердцем. По утверждениям биологов из США, домашняя кошка снижает риск инфаркта и инсульта у хозяев-мужчин на 20%. Это было подтверждено экспериментом, в котором приняли участие 10 тыс. мужчин и женщин возрастом 40-80 лет.
Ученые наблюдали за участниками эксперимента в течение нескольких лет. Выяснилось, что 70% мужчин, которые дожили до 85 лет, держали в качестве домашнего питомца кошку.
Биологи объясняют такую пользу «хвостатых-полосатых» положительными эмоциями, которые вызывают домашние кошки у своих владельцев. Причем, в отношении женщин лечебное влияние кошек проявляется в меньшей степени. Исследователи считают, что дело в привычке дам чаще давать выход плохим эмоциям, поэтому кошачья терапия им так не нужна, как мужчинам.
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