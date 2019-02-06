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Уральские врачи склеили скотчем оборудование для лечения новорожденных 

360tv.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Врачи городской больницы в Кунгуре Пермского края склеивают оборудование для лечения грудничков скотчем. Мать одного из новорожденных Елена Костина просидела семь часов с кварцевой лампой в руках, чтобы она не упала на ее ребенка. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Как сообщил «Царьград», Костина потребовала предоставить исправное оборудование. Однако врачи решили, что состояние ребенка уже улучшилось, и его пора выписывать.
Соцсети
Представители больницы рассказали, что за оборудование отвечает заместитель главного врача по лечебной работе. Других комментариев в медучреждении не предоставили.
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Народная медицина , Общество , Происшествия , Елена Костина , РИА Ura.ru
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