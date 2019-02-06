Уральские врачи склеили скотчем оборудование для лечения новорожденных

Врачи городской больницы в Кунгуре Пермского края склеивают оборудование для лечения грудничков скотчем. Мать одного из новорожденных Елена Костина просидела семь часов с кварцевой лампой в руках, чтобы она не упала на ее ребенка. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Как сообщил «Царьград», Костина потребовала предоставить исправное оборудование. Однако врачи решили, что состояние ребенка уже улучшилось, и его пора выписывать.

Соцсети

Представители больницы рассказали, что за оборудование отвечает заместитель главного врача по лечебной работе. Других комментариев в медучреждении не предоставили.