Женьшень, золотой корень и другие источники мужской силы

Эти растения врачи называют адаптогенами — они помогают мужскому организму адаптироваться к суровым условиям русской зимы, быстрее восстанавливаться, а главное, возвращают молодость и повышают потенцию. Некоторые из них, например, женьшень настолько сильны, что специалисты не рекомендуют принимать его здоровым взрослым людям до сорока лет, да и после следует употреблять с осторожностью.

Женьшень

В древнем Китае женьшень считали растением-человеком, и дело не только в схожести взрослого корня с человеческой фигуркой, но и с тем, что расти женьшень должен был как и человек — от 20 до 40 лет. Иногда охотники в амурской тайге замечали корень еще в молодости и возвращались за ним уже тогда, когда жизнь начинала клониться к закату, и требовался стимулятор, чтобы ноги стали легкими, а глаз — острым. Считалось, что корень тридцатилетнего растения набрал силу, которую теперь сможет отдать мужчине. Настойку или порошок женьшеня употребляли уже 3 000 лет назад китайские императоры и мандарины, у которых было много наложниц, а силы на всех не хватало. Платили за корень золотом — сколько весил женьшень, столько и отдавали за него драгоценного металла. Ботаник Карл Линней, изучивший женьшень в XVIII веке, назвал его Panax Ginsen, что значило — женьшень исцеляющий. И действительно, кроме повышения потенции у женьшеня много других свойств. Он помогает организму адаптироваться к высоким нагрузкам и стрессу; врачи назначают женьшень при слабости, анемии, истощении. Своим чудодейственным свойствам женьшень обязан веществам сапонинам, которые присутствуют во многих растениях, но в отличие от них, не токсичны и более активны. Сапонины женьшеня легко приникают в ткани, очищают сосуды. Женьшень, растущий на Дальнем Востоке, гораздо полезнее, чем женьшень, растущий на Американском континенте. Дальневосточный содержит 32 соединения сапонинов, а американский — только 19. Кроме сапонинов в женьшене содержатся другие активные вещества: пектины, витамины, микроэлементы, эфирные масла. Есть в женьшене и такой элемент как германий, который в присутствии витамина Е оказывает на мужчин благотворное влияние. Современные фармакологи указывают, что женьшень следует употреблять осторжно. Он делает нервную систему человека более восприимчивой к кофеину, к камфаре и к яду пикротоксину. Он может резко повысить артериальное давление или привести к обострению хронических заболеваний, к бессоннице, вызвать головные боли, аритмию и даже упадок сил. Поэтому перед его приемом следует посоветоваться с врачом.

Элеутерококк

Открытию чудодейственных свойств элеутерококка мы обязаны советскому фармакологу Израилю Брехману, который, вернувшись с войны, посвятил себя изучению флоры Дальнего Востока. Китайцам и нанайцам элеутерококк не был известен, однако медик заметил, что колючее растение удовольствием поедают животные — олени и медведи. Оказалось, что элеутерококк — прекрасный адаптоген, обладающий тонизирующим свойством. Он лишен недостатков женьшеня: его действие мягче, медленней нарастает и дольше держится. В СССР элеутерококк использовали при подготовке и реабилитации спортсменов, военных, летчиков, космонавтов, подводников и альпинистов. Его экспортировали в 15 стран и использовали в медицине и в пищевой промышленности. Популярность объяснялось тем, что элеутерококк быстро растет, его можно употреблять с детского возраста и до глубокой старости. Помимо прочего, элеутерококк снижает сахар в крови и в два раза увеличивает выработку гликогена.

Золотой корень

Золотой корень или родиола розовая — еще один афродизиак, встречающийся в России. Народные целители называют его «алтайским женьшенем», потому что он растет в горах Алтая на высоте от двух до шести тысяч метров. Золотой корень употреблялся китайскими императорами 2 000 лет назад как стимулятор половой активности, средство для омолаживания, увеличения жизненной силы, повышения иммунитета, работоспособности и улучшения умственных способностей. Труднодоступность мест, где произрастал золотой корень обуславливал его крайнюю дороговизну. По силе воздействия его приравнивали к женьшеню. Любопытно, что золотой корень рос и в Европе, но там не знали о его стимулирующих свойствах и использовали как краситель. Сейчас фармакологи признают, что золотой корень стимулирует физические и интеллектуальные способности человека, улучшает память, позволяет лучше противостоять инфекциям. Его применяют при лечении эректильных расстройств, при цинге, диабете, подагре и даже при окнкозаболеваниях — в качестве БАДа.

Лимонник китайский

Китайский лимонник у коренных народов Приамурья был известен как сильный природный стимулятор. Охотники знали, что горсть плодов лимонника в тайге может обеспечить человека энергией на целый день. По-китайски растение называется «у-вей-цзы» или «плод пяти вкусов»: сначала человек ощущает кислинку, затем вкус смолы, горечь, сладость, а потом солоноватость. Как стимулятор используют не только ягоды, но и листья, и стебли растения. Лимонник широко используют для лечения проблем с потенцией и как возбуждающее средство. Его плоды содержат эфирные масла, витамины, органические кислоты, кальций, железо и фосфор, но самое главное — вещество схизандрин, благодаря которому лимонник славится как афродизиак. Он способствует выработке тестостерона, помогает мужскому организму приспособиться к нагрузкам, улучшает самочувствие и настроение, повышает работоспособность, а современные препараты на основе лимонника улучшают работу мозга, позволяя долго сосредотачиваться на задаче и быстрее запоминать информацию. Однако лимонник, так же как и другие растительные стимуляторы, противопоказан при повышенном давлении, аллергии, склонности к нервной возбудимости, бессоннице и аритмии. При выборе любого из растительных стимуляторов следует советоваться с врачом, и руководствоваться здравым смыслом, помня, что «все яд и все лекарство».