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От каких напастей избавляет банановая кожура 

Рамблер 4 часа назад
Бананы вкусны и питательны, а ещё очень полезны. И речь идёт не только о нежной мякоти, но и о кожуре. Когда в следующий раз вы съедите банан, не спешите выбрасывать кожуру, она вам пригодится.
1. Если вы занозили палец, то приложите кусочек кожуры к коже и оставьте на ночь. К утру заноза окажется близко к поверхности, так что вы её с лёгкостью удалите.
2. Если у вас образовались мозоли и натоптыши, то приложите банановую кожуру к нужному участку и оденьте носок. Аппликации делайте на ночь. Через несколько ночей кожа будет куда мягче.
3. Если у вас образовался синяк, то закрепите на коже с помощью пластыря кусок кожуры. Лучше делать процедуру на ночь. Утром вы заметите, что синяк стал менее выраженным.
4. Если вам досаждают прыщи, то тоже используйте кожуру банана. Она обладает противовоспалительными свойствами, поэтому массаж лица банановой кожурой в течение десяти минут улучшит состояние кожи. Если делать такой массаж несколько дней, то высыпания уменьшатся или вовсе исчезнут.
Смотрите видео и узнайте, какие ещё проблемы поможет решить банановая кожура.
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