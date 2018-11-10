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Кофе уменьшает риск развития болезни Альцгеймера
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Кофе уменьшает риск развития болезни Альцгеймера 

Рамблер 15 часов назад
Фото: depositphotos.com
Канадские ученые из института Крембиля провели исследование и изучили, как в зависимости от степени прожарки кофе он взаимодействует с тау-белками и бета-амилоидами.
На основе исследований 2011 года, специалисты решили выяснить, какая взаимосвязь присутствует между кофе, болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Для этого исследователи выбрали один сорт кофе — арабику разной степени обжарки: слабой, сильной и обжарки без кофеина. Выяснилось, что максимальное взаимодействие тау-белков и бета-амилоид происходит с кофе сильной обжарки и обжарки без кофеина. Из этого исследователи сделали вывод, что именно обжарка кофе позволяет противостоять болезням Альцгеймера и Паркинсона.
Всего рассматривалось шесть компонентов кофе. Именно фенилинданы — антиоксиданты, которые появляются во время обжарки, ингибируют белки бета-амилоиды и тау-белки.
Также китайские ученые недавно выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск развития розацеи. Это довольно распространенное заболевание, но у любителей кофе меньше шансов им заболеть.
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