Как справиться с отеками в домашних условиях

Как справиться с отеками с помощью народных рецептов

Отекающие конечности и лицо — довольно распространенное явление. Прежде всего стоит понимать, что отек — скопление лишней жидкости в межклеточном пространстве. Причины тому могут быть разные: употребление большого количества соленой пищи, алкоголя или просто слишком обильное питье. В жару тоже возможны отеки — так организм пытается охладить ткани, направляя к ним большее количество жидкости. Клапаны и мускулатура сосудов, регулирующие потоки лимфы, во время беременности или просто с возрастом немного сдают позиции и не всегда справляются со своей задачей — это тоже одна из причин отеков конечностей или лица.

Народная медицина и в данном случае предлагает свои варианты решения проблемы. Вот несколько известных рецептов, благодаря которым вы сможете избавиться от отеков.

При отечности ног вам поможет пятнадцатиминутный отдых лежа с чуть приподнятыми ногами, или контрастные ванночки для ног. Это сработает в том случае, если отек был вызван долгим сидением в одной позе, например, за офисным столом или в самолете.

Так же при отекании нижних конечностей поможет отвар льняных семян. 4 ложки семени прокипятите в литре воды около 15 минут, затем оставьте кастрюлю а теплом месте на один час. Принимайте горячим 6-8 раз в день.

Две столовые ложки брусничного листа залейте стаканом воды и кипятите 15 минут. Процедите полученный отвар через марлю и пейте в течение дня.

Не забывайте и о том, что узкая, стесняющая движения одежда и обувь тоже может стать причиной лишнего скопления жидкости в межклеточном пространстве. И в любом случае, если вы часто сталкиваетесь с такой проблемой, как отечность, обязательно обратитесь к врачу, ведь истинными причинами могут являться и проблемы с сердцем, почками или сосудами.