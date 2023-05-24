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Глава ВОЗ не исключил появление новой пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус рассказал о том, что не исключает появление еще одной пандемии. Об этом он сообщил на заседании генеральной ассамблеи ВОЗ, которое состоялось в Женеве.

Глава ВОЗ не исключил появление новой пандемии
© Unsplash

Гебрейесус отметил, что все еще сохраняется вероятность появления новых вариантов коронавируса, которые будут более смертельны и заразны для людей. Также он отметил, что риск появления новых вирусов тоже очень велик.

Глава ВОЗ призвал людей быть готовыми к тому, чтобы дать отпор новому заболеванию. По его словам, завершение пандемии не должно быть причиной для расслабления.

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Ранее сообщалось, что врачи предрекли США новую волну коронавируса.

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