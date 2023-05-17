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Инфекционист заявил, что вариант коронавируса "арктур" не вызывает тревогу

Новый штамма коронавируса "арктур" не должен вызвать беспокойство в связи с тем, что большая часть жителей Москвы имеют иммунитет к нему. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева.

Врач заявил, что штамм коронавируса "арктур" не вызывает тревогу
© unsplash.com

"Этих штаммов появляется сотни, что-то остается, а что-то исчезает. А что будет в начале июля, мы посмотрим. И особой тревоги-то не испытываем, штаммов много новых появляется, большинство из них все-таки, они менее агрессивны, чем предыдущий", – поделился Малышев.

Врач отметил, что многие москвичи получили иммунитет благодаря вакцинации, а также перенеся заболевание. Кроме того, он может появиться из-за проиммунивания, когда человек регулярно сталкивается с какими-либо вирусами, благодаря чему постепенно происходит нарастание иммунитета.

Вместе с этим он добавил, что поэтапно коронавирус превращается в обычное респираторное заболевание.

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