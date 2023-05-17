Врач заявил, что штамм коронавируса "арктур" не вызывает тревогу

"Этих штаммов появляется сотни, что-то остается, а что-то исчезает. А что будет в начале июля, мы посмотрим. И особой тревоги-то не испытываем, штаммов много новых появляется, большинство из них все-таки, они менее агрессивны, чем предыдущий", – поделился Малышев.