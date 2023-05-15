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Публикация данных о COVID-19 в РФ перейдет на еженедельный формат

Начиная с 23 мая, публиковать данные о COVID-19 в России будут раз в неделю.

Публикация данных о COVID-19 в РФ перейдет на еженедельный формат
©  m24.ru

"Правительством Российской Федерации принято решение, начиная с 23 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 публиковать еженедельно по вторникам", – указали в уведомлении.

На данный момент оперштаб публикует отчеты о COVID-19 в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 2 379 новых случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что показатель заболеваемости инфекцией на 100 тысяч человек составил за прошедшую неделю 13,0, уменьшившись на 27,8%.

Госпитализация потребовалась 226 гражданам, скончались 26 человек. Выздоровели после прохождения лечения 2 902 пациента.

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