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Учёные изобрели устройство для определения коронавируса в выдохе

Учёные из Колорадского университета в Боулдере, США, создали лазерный газоанализатор для выявления коронавируса в выдыхаемом людьми воздухе.

Изобретено устройство для определения коронавируса в выдохе
© Ferra.ru

Ранее для этих целей использовали крыс и собак — животные могут определять запахи различных болезней у людей. Новый газоанализатор напоминает большой стол, состоящий из лазеров и зеркал.

Система позволяет определять COVID-19 в выдыхаемом воздухе и в 85% случаев результаты совпадают с ПЦР-тестами. Исследования проводились с участием 170 студентов Колорадского университета в период с мая 2021 года по январь 2022, каждый из них сдавал ПЦР. Отличие работы газоанализатора в том, что метод анализа выдоха неинвазивен и выдаёт результат в реальном времени.

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