Изобретено устройство для определения коронавируса в выдохе

Ранее для этих целей использовали крыс и собак — животные могут определять запахи различных болезней у людей. Новый газоанализатор напоминает большой стол, состоящий из лазеров и зеркал.

Система позволяет определять COVID-19 в выдыхаемом воздухе и в 85% случаев результаты совпадают с ПЦР-тестами. Исследования проводились с участием 170 студентов Колорадского университета в период с мая 2021 года по январь 2022, каждый из них сдавал ПЦР. Отличие работы газоанализатора в том, что метод анализа выдоха неинвазивен и выдаёт результат в реальном времени.