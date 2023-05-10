$76.82-1.7984.91-2.09

За сутки в России выявили 2 405 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 2 405 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

За сутки в России выявили 2 405 новых случаев COVID-19
© Сетевое издание m24.ru

Отмечается, что в стране был госпитализирован 281 человек, что на 25,1% меньше, чем днем ранее. Еще 24 пациента умерли.

"Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение – в 35 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений", – указано в сообщении.

Удалось выздороветь 3 278 пациентам, что на 4% больше, чем было зафиксировано 9 мая, отметили в штабе.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что продолжит контролировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в РФ не смотря на решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отмене статуса пандемии. В ведомстве подчеркнули, что в стране продолжают проводиться все необходимые противоэпидемические мероприятия, а все заболевшие своевременно выявляются.

5 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире. Он отметил, что за время пандемии, согласно официальным данным, около 7 миллионов человек умерли, однако в действительности эта цифра может доходить до 20 миллионов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий