За сутки в России выявили 2 405 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 2 405 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Отмечается, что в стране был госпитализирован 281 человек, что на 25,1% меньше, чем днем ранее. Еще 24 пациента умерли.

"Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение – в 35 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений", – указано в сообщении.

Удалось выздороветь 3 278 пациентам, что на 4% больше, чем было зафиксировано 9 мая, отметили в штабе.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что продолжит контролировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в РФ не смотря на решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отмене статуса пандемии. В ведомстве подчеркнули, что в стране продолжают проводиться все необходимые противоэпидемические мероприятия, а все заболевшие своевременно выявляются.