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Россиянам объяснили последствия повторных заражений коронавирусом

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган объяснил россиянам, что происходит с организмом при каждом повторном заражении коронавирусом. Его слова приводит KP.RU.

Россиянам объяснили последствия повторных заражений коронавирусом
© Lenta.ru

Специалист отметил, что при следующем заболевании иммунная система готова к ответу. Он указал со ссылкой на исследование американских ученых, что люди, столкнувшиеся с вирусом повторно, избавлялись от него на несколько дней быстрее.

Также врач привел в пример другие статьи, в которых говорится, что легко переболевший коронавирусом пациент и в следующие разы с большой вероятностью перенесет болезнь в легкой форме. Он добавил, что вероятность тяжелого или смертельного течения ковида при вторичном инфицировании почти на 90 процентов ниже, чем при первичном.

«Люди, которые тяжело переболели при первом заражении, остаются уязвимыми и в дальнейшем. Даже если для них снижается риск госпитализации или смерти», — рассказал Каган.

Он подчеркнул, что заражение коронавирусом во второй или третий раз не пойдет никому на пользу.

24 апреля глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что коронавирус пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении, но во многом ситуация уже стабилизировалась.

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