Невролог рассказал, когда после COVID-19 вернется обоняние

Потеря обоняния после перенесенного Covid-19 обратима, даже если симптомы сохраняются очень долго. Об этом «РИАМО» сообщила врач-невролог АО «Медицина», врач высшей категории Галина Чудинская.
Специалист отметила, что, по наблюдениям, нарушение вкуса и обоняния после перенесенного коронавируса обратимы.
«Даже если они сохраняются длительное время, шансы на восстановление есть» Галина Чудинская Невролог
Продолжительность нарушений обоняния и вкуса у пациентов различается. Одни полностью восстанавливаются всего за несколько дней, а другим нужно год-полтора или еще больше.
Невролог заметила, что были зафиксированы случаи, когда к некоторым переболевшим Covid-19 запахи так и не вернулись. Ученые выяснили, что это связано с атаками иммунной системы на определенные клетки в носу человека.