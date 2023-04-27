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52 минуты назад

Невролог рассказал, когда после COVID-19 вернется обоняние

Daily Moscow

Потеря обоняния после перенесенного Covid-19 обратима, даже если симптомы сохраняются очень долго. Об этом «РИАМО» сообщила врач-невролог АО «Медицина», врач высшей категории Галина Чудинская.

Невролог рассказал, когда после COVID-19 вернется обоняние
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Специалист отметила, что, по наблюдениям, нарушение вкуса и обоняния после перенесенного коронавируса обратимы.

«Даже если они сохраняются длительное время, шансы на восстановление есть» Галина Чудинская Невролог

Продолжительность нарушений обоняния и вкуса у пациентов различается. Одни полностью восстанавливаются всего за несколько дней, а другим нужно год-полтора или еще больше.

Невролог заметила, что были зафиксированы случаи, когда к некоторым переболевшим Covid-19 запахи так и не вернулись. Ученые выяснили, что это связано с атаками иммунной системы на определенные клетки в носу человека.

Коронавирус,Галина Чудинская,
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