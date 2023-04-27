$81.63+0.0890.14+0.11

Длительный COVID-19 связали с дисфункцией иммунной системы

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, эксперты из Института сердца Смидта в Сидарс-Синай в новом исследовании выяснили, что длительное течение коронавируса может быть обусловлено дисфункцией иммунной системы. После того, как люди, которые долго болели вирусом, приняли вакцину от COVID-19, у них вырабатывались антитела намного медленнее, чем ожидалось.

Длительный COVID-19 связали с дисфункцией иммунной системы
© Unsplash

Когда человек страдает от инфекции, иммунная система начинает вырабатывать антитела, блокирующие проникновение микробов в клетки. Вакцины являются имитаторами инфекции и служат для того, чтобы подготовить организм к столкновению с вирусом. То есть в обоих случаях иммунитет прекращает выработку антител, когда инфекция покидает организм.

Несмотря на то, что исследование показало, что коронавирус длительное время влияет на иммунную систему, по мнению ученых, еще слишком рано для того, чтобы делать точные выводы из этих результатов. Теоретически производство этих антител может означать, что люди более защищены от инфекции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий