Длительный COVID-19 связали с дисфункцией иммунной системы

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, эксперты из Института сердца Смидта в Сидарс-Синай в новом исследовании выяснили, что длительное течение коронавируса может быть обусловлено дисфункцией иммунной системы. После того, как люди, которые долго болели вирусом, приняли вакцину от COVID-19, у них вырабатывались антитела намного медленнее, чем ожидалось.

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Когда человек страдает от инфекции, иммунная система начинает вырабатывать антитела, блокирующие проникновение микробов в клетки. Вакцины являются имитаторами инфекции и служат для того, чтобы подготовить организм к столкновению с вирусом. То есть в обоих случаях иммунитет прекращает выработку антител, когда инфекция покидает организм.