Длительный COVID-19 связали с дисфункцией иммунной системы
Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, эксперты из Института сердца Смидта в Сидарс-Синай в новом исследовании выяснили, что длительное течение коронавируса может быть обусловлено дисфункцией иммунной системы. После того, как люди, которые долго болели вирусом, приняли вакцину от COVID-19, у них вырабатывались антитела намного медленнее, чем ожидалось.
Когда человек страдает от инфекции, иммунная система начинает вырабатывать антитела, блокирующие проникновение микробов в клетки. Вакцины являются имитаторами инфекции и служат для того, чтобы подготовить организм к столкновению с вирусом. То есть в обоих случаях иммунитет прекращает выработку антител, когда инфекция покидает организм.
Несмотря на то, что исследование показало, что коронавирус длительное время влияет на иммунную систему, по мнению ученых, еще слишком рано для того, чтобы делать точные выводы из этих результатов. Теоретически производство этих антител может означать, что люди более защищены от инфекции.