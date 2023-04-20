Роспотребнадзор выявил четыре случая «арктура»

В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом «арктур», отечественные тесты его выявляют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова РИА Новости в ходе рабочей поездки в Саратов. Она уточнила, что новый подвариант ковида обладает высокой контагиозностью, еще большей заразностью, чем у его предшественников, он умеет обходить ранее сформированный иммунитет.
По словам Поповой, течение заболевания проходит в виде ОРВИ, высокого удельного веса госпитализаций не требуется, в известных на данный момент случаях не описывается тяжелого течения болезни.
«Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания. Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет», — рассказала глава Роспотребнадзора.
Ведомство прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом «арктур» в России к концу мая. Система здравоохранения готова к перегрузкам, все меры профилактики «остаются теми же самыми», добавила Попова.
«Арктур» считается новым геновариантом «омикрона». Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну, и там сегодня почти 90% всех вновь заболевающих каждый день — это люди, инфицированные именно «арктуром».