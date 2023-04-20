Роспотребнадзор выявил четыре случая «арктура»

В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом «арктур», отечественные тесты его выявляют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова РИА Новости в ходе рабочей поездки в Саратов. Она уточнила, что новый подвариант ковида обладает высокой контагиозностью, еще большей заразностью, чем у его предшественников, он умеет обходить ранее сформированный иммунитет.

© Unsplash

По словам Поповой, течение заболевания проходит в виде ОРВИ, высокого удельного веса госпитализаций не требуется, в известных на данный момент случаях не описывается тяжелого течения болезни.

«Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания. Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет», — рассказала глава Роспотребнадзора.

Ведомство прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом «арктур» в России к концу мая. Система здравоохранения готова к перегрузкам, все меры профилактики «остаются теми же самыми», добавила Попова.