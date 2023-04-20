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1 час назад

Глава Роспотребнадзора Попова предупредила о всплеске штамма «арктур» в мае

Мария Кимакович

Новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией может случиться в конце мая. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводят РИА Новости.

Попова спрогнозировала новую волну заболеваемости COVID-19
Фото: UnsplashUnsplash

Он связала это с началом школьных каникул и появлением нового штамма коронавируса «арктур». Попова отметила, что неожиданной новую мутацию назвать нельзя: это новый геновариант «омикрона», внутри которого продолжается развитие вируса.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что «арктур» имеет еще более заразен, чем все штаммы, известные до него, а также отличается способностью легко обходить сформировавшийся иммунитет.

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При этом Попова отметила, что на данный момент случаев тяжелого течения болезни, вызванной «арктуром», нет, но врачи и госпитали России в любом случае готовы к перегрузкам, которые может вызвать новая волна заболеваемости COVID-19.

Ранее вирусолог рассказал, для кого опасен штамм ковида "арктур".

Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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