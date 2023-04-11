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3 часа назад

Определен новый симптом высокозаразного варианта ковида «арктур»

Мир24

Ученые определили новый симптом «арктура» – так называется подвариант штамма ковида «омикрон» XBB.1.16. Речь идет «зудящем» конъюнктивите.

Определен новый симптом высокозаразного варианта ковида «арктур»
Фото: Мир24Мир24

По мнению специалистов, новый симптом выглядит как покраснение и раздражение глаз, причем наблюдаются обильные выделения. Как правило, он характерен для детей.

Вспышка нового подвида «омикрона» произошла в Индии. Власти страны ввели в нескольких штатах обязательное ношение медицинских масок. Кроме того, «арктур» обнаружен в США, Австралии и Сингапуре. Медики считают, что новый вид COVID-19 может привести к вспышке заболеваемости.

Помимо конъюнктивита, у зараженных «арктуром» людей наблюдаются высокая температура и кашель. Специалисты считают, что в ближайшее время будут доминировать XBB.1.16 и еще один новый подтип «омикрона» XBB.1.9.

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