Определен новый симптом высокозаразного варианта ковида «арктур»

Ученые определили новый симптом «арктура» – так называется подвариант штамма ковида «омикрон» XBB.1.16. Речь идет «зудящем» конъюнктивите.

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По мнению специалистов, новый симптом выглядит как покраснение и раздражение глаз, причем наблюдаются обильные выделения. Как правило, он характерен для детей.

Вспышка нового подвида «омикрона» произошла в Индии. Власти страны ввели в нескольких штатах обязательное ношение медицинских масок. Кроме того, «арктур» обнаружен в США, Австралии и Сингапуре. Медики считают, что новый вид COVID-19 может привести к вспышке заболеваемости.