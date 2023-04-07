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1 час назад

Ученые сравнили смертность от гриппа и "омикрона"

Мира Маркина

В Медицинском центре имени Ицхака Рабина обнаружили, что в сезон гриппа 2021-2022 годов у пациентов, которых госпитализировали с гриппом, вероятность смерти в течение 30 дней была на 55% ниже, чем у тех, кто попал в больницу со штаммом коронавируса "омикрон". Исследование представят на Конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID) в Копенгагене, сообщает "Газета.ру".

Медики изучили клинические исходы 167 пациентов, которых госпитализировали с "омикроном", и 221 пациента, лечившегося от гриппа. Исследование проводили в Израиле. За 30 дней скончались 63 пациента: среди них почти десятая часть болела гриппом и чуть больше четверти — коронавирусом.

Считается, что вариант "омикрон" не так заразен и опасен, как предшествовавшие ему "дельта" и "альфа". Он мог вызвать высокую смертность из-за того, что Ученые отметили, что госпитализированные пациенты были старше и чаще имели диабет и болезни почек в качестве сопутствующих диагнозов, предполагают ученые.

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Результаты научной работы продемонстрировали, что важны дополнительные исследования и регулярная вакцинация от гриппа и COVID-19. Особенно это актуально для пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Ранее Гонконг снял коронавирусные ограничения для туристов.

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