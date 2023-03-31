Развеян миф о влиянии пандемии на сексуальную жизнь

Половая жизнь британцев почти не пострадала из-за пандемии COVID-19. Миф о связи проблем с сексом и коронавируса был развеян в отчете об изменениях сексуальных предпочтений в 2023 году, который опубликовала американская телемедицинская компания Hims & Hers.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В исследовании приняли участие 3688 британцев в возрасте от 18 до 65 лет. 48 процентов из них заявили, что были удовлетворены своей сексуальной жизнью и до, и после пандемии. 40 процентов указали, что вели удовлетворительную половую жизнь во время пандемии.

При этом 42 процента заявили, что куда большее влияние на их сексуальную жизнь оказывают политические и экономические проблемы Великобритании. Из них 30 процентов стали меньше заниматься сексом, у 24 процентов понизилось либидо, у 17 процентов повысилась связанная с сексом тревожность.

15 процентов респондентов, пожаловавшихся на ухудшение интимной жизни, стали реже ходить на свидания, а 13 процентов и вовсе перестали заниматься сексом.