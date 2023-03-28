Пожилым и беременным рекомендованы бустерные прививки от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила странам уделить повышенное внимание вакцинации от COVID-19 пожилых, беременных, пациентов с сопутствующими заболеваниями и работников здравоохранения. Как заявила во вторник в Женеве Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (СКГЭ) ВОЗ, этой категории лиц рекомендована дополнительная бустерная иммунизация по прошествии шести или 12 месяцев после последней по времени прививки.

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На заседании, проходившем с 20 по 23 марта, СКГЭ предложила проводить бустерную вакцинацию с учетом наличия трех уровней приоритета. В первую группу "наивысшего приоритета" эксперты включили лиц старшего возраста, а также взрослых со значительными сопутствующими заболеваниями, такими, как диабет и сердечные болезни, людей, живущих с ВИЧ или перенесших пересадку органов, беременных женщин и работников здравоохранения. "Этой группе высокого приоритета СКГЭ рекомендует дополнительную бустерную прививку через шесть или 12 месяцев после последней дозы, с соблюдением временных рамок, зависящих от таких факторов, как возраст и состояние иммунодефицита", - подчеркнули эксперты.

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В группу "среднего приоритета" СКГЭ включила "здоровых взрослых - обычно в возрасте 50-60 лет - без сопутствующих заболеваний, а также детей и подростков с сопутствующими заболеваниями". Этой группе эксперты порекомендовали первичную серию прививок от ковида и "первые бустерные дозы". При этом они пояснили, что не советуют делать входящим в эту группу лицам "дополнительные бустерные прививки", хотя и расценивают их как "безопасные". К группе "низкого приоритета" СКГЭ отнесла "детей и подростков от шести месяцев до 17 лет". Она рекомендовала странам "рассматривать вакцинацию этой возрастной группы" в контексте складывающейся ситуации, принимая в расчет, в частности, такие факторы, как "бремя болезни, затраты и эффективность", а также другие "приоритеты".