Почему коронавирус увеличивает риск аутоиммунных заболеваний

Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок объяснил, почему у людей, переболевших коронавирусом, могут развиваться аутоиммунные заболевания, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Эксперт рассказал, что при COVID-19 фиксируются повреждения внутренней оболочки сосудов в организме – так называемой интимы, которая присутствует во всех человеческих органах.
"Получается, что у болеющих возникает системное сосудистое воспаление во всех органах, куда попадает вирус, а вирус распространяется по всему сосудистому руслу", – указал Болибок.
Сами по себе аутоиммунные болезни развиваются на фоне определенной генетической предрасположенности. Она может не проявляться, пока человек не заболевает коронавирусом, который в этом сценарии выступает "спусковым крючком", подчеркивает иммунолог.
Исследования специалистов Гарвардской школы общественного здравоохранения и Института медицины из Тайваня показали, что в течение 6 месяцев после перенесенного COVID-19 у пациентов возрастают риски развития ревматоидного артрита, красной волчанки и мышечного воспаления, а также некоторых других тяжелых заболеваний.