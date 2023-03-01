Почему коронавирус увеличивает риск аутоиммунных заболеваний

Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок объяснил, почему у людей, переболевших коронавирусом, могут развиваться аутоиммунные заболевания, сообщает сайт "Комсомольской правды".

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Эксперт рассказал, что при COVID-19 фиксируются повреждения внутренней оболочки сосудов в организме – так называемой интимы, которая присутствует во всех человеческих органах.

"Получается, что у болеющих возникает системное сосудистое воспаление во всех органах, куда попадает вирус, а вирус распространяется по всему сосудистому руслу", – указал Болибок.

Сами по себе аутоиммунные болезни развиваются на фоне определенной генетической предрасположенности. Она может не проявляться, пока человек не заболевает коронавирусом, который в этом сценарии выступает "спусковым крючком", подчеркивает иммунолог.