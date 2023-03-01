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1 час назад

Иммунолог объяснил, почему коронавирус увеличивает риск аутоиммунных заболеваний

Москва24

Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок объяснил, почему у людей, переболевших коронавирусом, могут развиваться аутоиммунные заболевания, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Почему коронавирус увеличивает риск аутоиммунных заболеваний
Фото: M24.ruM24.ru

Эксперт рассказал, что при COVID-19 фиксируются повреждения внутренней оболочки сосудов в организме – так называемой интимы, которая присутствует во всех человеческих органах.

"Получается, что у болеющих возникает системное сосудистое воспаление во всех органах, куда попадает вирус, а вирус распространяется по всему сосудистому руслу", – указал Болибок.

Сами по себе аутоиммунные болезни развиваются на фоне определенной генетической предрасположенности. Она может не проявляться, пока человек не заболевает коронавирусом, который в этом сценарии выступает "спусковым крючком", подчеркивает иммунолог.

Исследования специалистов Гарвардской школы общественного здравоохранения и Института медицины из Тайваня показали, что в течение 6 месяцев после перенесенного COVID-19 у пациентов возрастают риски развития ревматоидного артрита, красной волчанки и мышечного воспаления, а также некоторых других тяжелых заболеваний.

Коронавирус,Владимир Болибок,
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