Заболеваемость COVID-19 растет на протяжении месяца

В России на протяжении четырех недель наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

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По данным санитарной службы, за пятую неделю года в стране зарегистрировали более 60 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что на 30 процентов превышает показатели прошлой недели. При этом 40 процентов всех заболевших проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что в стране наблюдается возврат подваринта штамма «Омикрон» BA.2, также известного как «стелс-омикрон».

«При этом различные формы XBB постепенно вытесняют "Омикрон" ВА.5, который доминировал в России на протяжении многих месяцев. Так, в Москве на XBB приходится уже порядка 90% выявленных случаев заболевания. Параллельно фиксируются случаи заражения геновариантами «Омикрона» BQ.1 и BA.2.75 ("Кентавр")», — говорится в сообщении санитарной службы.

Возвращение измененного «Омикрона» BA.2 в Роспотребнадзоре объяснили угасанием иммунитета у переболевших «стелс-омикроном» год назад. Кроме того, за прошедшее время этот подвид штамма претерпел мутации, позволяющие ему уклоняться от иммунной защиты.