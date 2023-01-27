Российские ученые изучили особенности постковидного синдрома

Российские врачи изучили особенности постковидного синдрома (ПКС) или «долгого ковида» — комплекса различных последствий, иногда появляющегося после выздоровления от COVID-19. Свои выводы они представили на онлайн-семинаре «Эволюция COVID-19: клинико-иммунологические аспекты, диагностика, терапевтические подходы», сообщает газета «Комсомольская правда».

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В своем докладе ученые-медики выделили несколько особенностей. По их данным, постковидный синдром возникает не только у пациентов, перенесших болезнь в тяжелой форме, но и у переболевших коронавирусом бессимптомно.

Также шансы развития ПКС не зависят от подвида коронавируса. Он может появиться при заражении любым известным штаммом.

Врачи пришли к выводу, что вакцинация от COVID-19 не гарантирует защиты от «долгого ковида».

ПКС чаще всего наблюдается у людей среднего возраста — от 30 до 60 лет. Авторы отчета связали это с выборкой исследования, в котором участвовали россияне трудоспособного возраста.

Исследователи указывают на некоторые закономерности, связанные с постковидным синдромом. Женщины подвержены ему в большей степени, чем мужчины (70% и 50% соответственно). ПКС с большей вероятностью подтверждены люди с лишним весом и различными аллергиями, особенно в хронических формах.

Ученые в своем исследовании привели самые распространенные симптомы «долгого ковида»: астения (упадок сил) (49%), нарушения памяти и забывчивость (36%), сложности с запоминанием информации и концентрацией внимания (27%), одышка и другие нарушения дыхательных функций (11,7%), нарушения функций ЖКТ и диарея (5,7%).

Также к серьезным симптомам постковидого синдрома отнесли нарушения работы почек, инфаркты и инсульты. Еще у 3% переболевших ПКС наблюдалось обострение герпесвирусной инфекции.