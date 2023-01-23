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2 часа назад

Россиянам назвали главную опасность штамма COVID-19 «Кракен»

Слово и Дело

Главную опасность штамма коронавируса «Кракен» определила врач-пульмонолог республиканской клинической больницы в Коми Оксана Андронова.

Россиянам назвали главную опасность штамма COVID-19 «Кракен»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Новый подвид COVID-19 опасен своей высокой заразностью и высокой скоростью распространения. У пациентов, которые имеют множество различных хронических заболеваний, он протекает так же тяжело, как «Омикрон».

«Данный штамм заражает и переболевших, и вакцинированных», — передает слова Оксаны Андроновой БНК.

Основными симптомами нового штамма коронавируса являются высокая температура, ломота в теле, насморк и чихание. Также пациенты жалуются на кашель и боли в мышцах. Избежать заражения смогут те, кто будет соблюдать правила личной гигиены и масочный режим, предупредила Андронова.

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