Россиянам назвали главную опасность штамма COVID-19 «Кракен»

Новый подвид COVID-19 опасен своей высокой заразностью и высокой скоростью распространения. У пациентов, которые имеют множество различных хронических заболеваний, он протекает так же тяжело, как «Омикрон».

Основными симптомами нового штамма коронавируса являются высокая температура, ломота в теле, насморк и чихание. Также пациенты жалуются на кашель и боли в мышцах. Избежать заражения смогут те, кто будет соблюдать правила личной гигиены и масочный режим, предупредила Андронова.