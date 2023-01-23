Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
3 часа назад

Врач призвал пить больше теплой жидкости при "кракене"

Реальное время

Новый штамм коронавируса "кракен" не так опасен, как предшествующие ему. Об этом рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов, передает Daily Moscow.

Врач призвал пить больше теплой жидкости при "кракене"
Фото: Реальное времяРеальное время

Однако, по его словам, новый штамм более заразен. Им могут заболеть как вакцинированные граждане, так и переболевшие коронавирусом. Симптоматика "кракена" напоминает симптоматику "омикрона", но новый подвид легче преодолевает иммунную систему человека.

В случае заболевания "кракеном" следует оставаться дома, делать ингаляции, полоскать рот и промывать нос.

— А еще больше теплой жидкости, вымываем все токсины из организма, лежим дома, — посоветовал специалист.

Коронавирус,Олег Абакумов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители