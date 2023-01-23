Врач призвал пить больше теплой жидкости при "кракене"

Новый штамм коронавируса "кракен" не так опасен, как предшествующие ему. Об этом рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов , передает Daily Moscow.

Однако, по его словам, новый штамм более заразен. Им могут заболеть как вакцинированные граждане, так и переболевшие коронавирусом. Симптоматика "кракена" напоминает симптоматику "омикрона", но новый подвид легче преодолевает иммунную систему человека.