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2 часа назад

Акушер-гинеколог оценила влияние коронавируса на репродуктивное здоровье

Вечерняя Москва

Врач акушер-гинеколог консультативно-диагностического центра Видновского перинатального центра Назмия Алиева сообщила, что коронавирус — мультисистемная инфекция, оказывающее негативное воздействие на многие функции организма, в том числе фертильность.

Гинеколог оценила влияние коронавируса на репродуктивное здоровье
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Коронавирус при тяжелом течении может влиять на репродуктивную систему, как и в целом на все органы. Резюмируя данные разных источников, можно делать выводы, что тяжелые формы поражают и репродуктивную систему, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но в большинстве случаев изменения в репродуктивной системе как женщины, так и мужчины нормализуются примерно через три месяца после выздоровления от коронавируса. Эксперт посоветовала пройти углубленный постковидный чек-ап организма в целом для поддержания общего здоровья, а уже после этого приступать к планированию беременности.

Накануне, в России зарегистрировали 5 478 случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, передает издание argumenti.ru.

Врач-иммунолог Елена Мескина в свою очередь рассказала «ВМ», к каким последствиям может привести микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины.

Коронавирус,
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