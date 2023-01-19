Гинеколог оценила влияние коронавируса на репродуктивное здоровье

— Коронавирус при тяжелом течении может влиять на репродуктивную систему, как и в целом на все органы. Резюмируя данные разных источников, можно делать выводы, что тяжелые формы поражают и репродуктивную систему, — отметила она в комментарии интернет-изданию « Подмосковье сегодня ».

Но в большинстве случаев изменения в репродуктивной системе как женщины, так и мужчины нормализуются примерно через три месяца после выздоровления от коронавируса. Эксперт посоветовала пройти углубленный постковидный чек-ап организма в целом для поддержания общего здоровья, а уже после этого приступать к планированию беременности.