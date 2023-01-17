Врач назвал причины роста заболеваемости COVID-19

«Во-первых, в это время всегда подъем сезонный респираторных заболеваний, в том числе и ковида. Во-вторых, сейчас у нас были рождественские праздники, дети были на каникулах, взрослые тоже не работали, вернулись и друг с другом тесно общаются, и друг друга заражают. Это наблюдается каждый год, и с гриппом аналогичная ситуация», — поделился Малышев.