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48 минут назад

Врач назвал причины 40-процентного роста заболеваемости COVID-19 в России

Lenta.ru

Рост респираторных заболеваний в текущий период наблюдается ежегодно, рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины 40-процентного роста заболеваемости COVID-19.

Врач назвал причины роста заболеваемости COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Во-первых, в это время всегда подъем сезонный респираторных заболеваний, в том числе и ковида. Во-вторых, сейчас у нас были рождественские праздники, дети были на каникулах, взрослые тоже не работали, вернулись и друг с другом тесно общаются, и друг друга заражают. Это наблюдается каждый год, и с гриппом аналогичная ситуация», — поделился Малышев.

Инфекционист также напомнил россиянам о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски и прививаться.

Ранее о том, что заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей увеличилась почти на 40 процентов, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Так, по итогам второй недели 2023 года в стране зарегистрировано чуть выше 31 тысячи случаев заболевания.

12 января стало известно, что в России впервые обнаружили субвариант омикрона XBB.1.5 («кракен»). Заразилась жительница Пензенской области. Уточнялось, что она не выезжала за границу и переносит болезнь в легкой форме.

Коронавирус,Николай Малышев,Роспотребнадзор,
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