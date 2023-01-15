В России разрабатывают схемы лечения COVID-19 в зависимости от этноса пациента

Ректор Астраханского государственного медицинского университета Минздрава РФ (АГМУ) Ольга Башкина рассказала, что их специалисты до конца этого года планируют разработать схему индивидуального лечения пациентов с коронавирусом с учетом их этнической принадлежности. Об этом сообщает ТАСС.

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По ее словам, в настоящее время группа ученых создает биобанкинг образцов крови пациентов с COVID-19, жителей Астраханского региона, где проживает более 140 национальностей. Как отметила профессор, первые результаты и рекомендации по персонализированному ведению пациентов с учетом этнической принадлежности планируется представить в 2023 году. Такое лечение позволит уменьшить число тяжелых форм и осложнений, добавила Башкина.

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Она также подчеркнула, что, по данным Международного медицинского сообщества, для этнических групп Европы почти в 90% случаев характерно тяжелое протекание болезни. Вместе с этим в странах Восточной Азии, наоборот, наблюдается более высокий защитный генотип.

— Имеются результаты, свидетельствующие о различиях в частоте встречаемости мутаций генов иммунной системы, провоцирующие различные осложнения ковида, в основном выраженные у европейцев, в сравнении с этническими группами Азии и Африки. Речь идет о развитии цитокинового шторма и ДВС — синдрома, сопровождающегося нарушением тромбообразования. И так же по-разному представители различных этнических групп реагируют на лекарственную терапию при лечении ковида, — сказала Башкина.

Напомним, на этой неделе стало известно, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе от "кракена".