Как подготовить иммунитет к борьбе с коронавирусным «кракеном»

Болеете часто? Всё время сил нет? А тут ещё новый подвид коронавируса с диковинным названием «кракен» наступает. Бояться его точно не стоит, лучше заняться иммунитетом и настроиться перед лицом второй половины зимы на правильную волну. Ведь если со здоровьем у вас что-то не в порядке, шанс заболеть вирусным заболеванием будет значительно выше. О том, как улучшить свой иммунитет, рассказало издание «Доктор Питер».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Какие же условия нужно соблюдать, чтобы добиться на этом пути положительных результатов? Прежде всего — высыпаться, ведь именно сон даёт телу отдохнуть, восстановив функционирование всех систем. Работа пищеварительной, нервной и эндокринной систем влияет на иммунитет и зависит от сна, на который взрослому человеку стоит выделять от 7 до 9 часов.

Работа на износ тоже иммунитет ослабляет, так что не забывайте ходить на обеденный перерыв и трезво подходить к расходованию своих сил.

Важно также уметь противостоять стрессу. В современной жизни без него никуда, как и без вирусов, но в обоих случаях можно жить и успешно противостоять проблемам. Как в будние дни, так и в праздничные.

Конечно, никуда и без правильного рациона. Избыток жира ослабляет иммунитет, поэтому обеденные перерывы — это хорошо, но лучше проводить их не в ресторанах быстрого питания. Впрочем, не стоит ударяться и в радикальные диеты, а то можно истощить защитные силы организма, зайдя уже с другого фланга. Всему своё время и место.