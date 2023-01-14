Дельта, омикрон, кракен: кто и как дает названия коронавирусу

Вот уже четвертый год подряд со всех новостных лент в мире не сходит один термин – COVID-19. Сегодня название вируса, захватившего всю планету, знают все от мала до велика. При этом с каждым годом у него появляются все новые и новые «прозвища». Бета, гамма, омикрон, цербер, кентавр, кракен – откуда у одного заболевания столько названий и кто их придумывает? MIR24.TV разобрался в этих вопросах.

Фото: Мир24 Мир24

Сначала был коронавирус

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Прежде всего стоит отметить разницу между понятиями «коронавирус», «коронавирусная инфекция» и COVID-19. С термином коронавирус ученые знакомы уже давно. Под ним подразумевают большое семейство вирусов, которые поражают дыхательную систему и желудочно-кишечный тракт. Их человечество открыло еще в первой половине прошлого века, а такое название эта группа инфекций получила из-за своей формы. При рассмотрении через микроскоп они выглядят, как сферы с характерными шипами или ворсинками, что придает им схожесть с короной.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. За пару месяцев болезнь распространилась по всей стране и начала свое стремительное шествие по миру. К этому моменту инфекционисты уже знали, что имеют дело с одним из малоизученных штаммов коронавируса.

Через пару месяцев новой опасной инфекции дали «имя» – SARS-CoV-2, что в переводе означает «тяжелый острый респираторный синдром». Попадая в организм человека, она вызывает заболевание, которое получило название COrona VIrus Disease-2019. Дословно оно переводится как – коронавирусная болезнь 2019 года или сокращенно COVID-19.

Штаммы и греческий алфавит

Спустя некоторое время стало понятно, что характерной особенностью ковида является его непрерывная мутация. На сегодняшний день ученые говорят о нескольких десятках тысяч разновидностей вируса.

Большинство изменений практически не затрагивают основные свойства «короны». Однако некоторые мутации могут влиять на отдельные ее качества. Например, на способность вируса к распространению и связанный с этим уровень контагиозности, а также эффективность вакцин, терапевтических препаратов, средств диагностики или иных медико-санитарных и социальных мер.

Чтобы не запутаться в разных подвидах одного заболевания, летом 2021 года ВОЗ принимает решение давать названия отдельным штаммам коронавируса, вызывающим особые опасения. Для этого специалисты стали использовать буквы греческого алфавита.

Так британский штамм, выявленный в 2020 году, получил название «альфа». Особенностью вируса считалось распространение в полтора раза быстрее оригинального SARS-CoV-2. А по уровню летальности «альфа» оказался на 59% выше, чем китайский первоисточник. На сегодняшний день случаев данного варианта заболевания уже не наблюдается. В том же 2020 году был обнаружен и южноафриканский штамм, получивший название «бета». Эта разновидность инфекции приводила к госпитализации почти вдвое чаще, чем исходный коронавирус. Вдобавок, болезнь оказалась особенно заразной для молодых и исходно здоровых людей. Бразильский штамм – «гамма» – также прогремел в новостях в 2020 году. Среди других разновидностей он отличается повышенным риском повторного заболевания. Кроме того, гамма-штамм приводит к смертельному исходу в среднем на 50% чаще, чем исходный коронавирус. Самым опасным долгое время считался индийский вариант вируса, выявленный осенью 2020 года и получивший название «дельта». Инфекция проявила себя на 97% заразнее первоначальной версии «короны» и оказалась способной передаваться 5–6 людям сразу от одного носителя. Летальность «дельты» достигает 137%, если сравнивать с уханьским вариантом.

Непредсказуемый и плодовитый «омикрон»

В 2021 году под наблюдение ученых попали эта-, йота-, каппа- и лямбда-штаммы. Однако наиболее запоминающимся оказался «омикрон». Его впервые обнаружили в ноябре того же года в Южно-Африканской Республике и Ботсване. Для него характерна самая высокая заразность по сравнению со всеми предшественниками, но смертность от него пропорционально ниже.

Из-за высокого содержания мутаций «омикрон» обладает большим потенциалом ухода от иммунного ответа. Ему практически не могут противостоять известные антитела и вакцины, поэтому данный вариант обнаруживают у 70% вновь заболевших. Опираясь на эти показатели, многие специалисты выдвинули вдохновляющую теорию: заразный, но низколетальный «омикрон» способен положить конец коронавирусной цепочке превращений. Но ситуация приняла совсем другое развитие.

Вместо того, чтобы окончательно вытеснить предыдущие штаммы, как это было с «альфой» и «дельтой», непредсказуемый «омикрон» стал активно продуцировать множество собственных подвидов. Такое явление биолог-эволюционист из Университета Гвельфа в Канаде, доктор Т. Райан Грегори назвал «супом из вариантов». Ему же принадлежит идея составить список прозвищ для новых штаммов «омикрона» и называть их именами монстров из греческой мифологии.

Так появились «кентавр», «тифон», «цербер» «рыбы» и, наконец, «кракен». Кстати, всего в международных геномных базах можно найти уже несколько сотен субвариантов «омикрона».

Великий и ужасный «кракен»

Сейчас мировые коронавирусные сводки стремительно штурмует «кракен». Свое громкое шествие по планете он начал осенью прошлого года и уже на этой неделе Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания новым омикрон-штаммом в России.

Грозное название вируса отсылает к пугающим фантазиям о гигантском чудовище-моллюске, которое, по преданиям исландских моряков, топило пиратские корабли. Несмотря на эти ассоциации, подобной разрушительной силой новый подвид «омикрона» не обладает, уверяют специалисты.

Известно, что «кракен» действительно имеет более высокую скорость распространения по сравнению с другими разновидностями COVID-19, однако переносится он не тяжелее предыдущих штаммов, а летальных исходов на его фоне и вовсе еще нигде отмечено не было.