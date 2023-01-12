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54 минуты назад

Требует ли коронавирус "кракен" введения ограничений? Ответили в Роспотребнадзоре

Уралинформбюро

Первый случай зафиксирован в России.

Требует ли коронавирус "кракен" введения ограничений?
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

В стране не будут вводить новых противоэпидемических ограничений из-за прихода варианта коронавируса "кракен". Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает "Уралинформбюро".

"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется", – цитирует ведомство ТАСС.

Стоит напомнить, 12 января стало известно о первом на территории России случае заражения коронавирусом "кракен" в России. Заболевший был выявлен в Пензенской области.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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