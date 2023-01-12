Требует ли коронавирус "кракен" введения ограничений?

Первый случай зафиксирован в России.
В стране не будут вводить новых противоэпидемических ограничений из-за прихода варианта коронавируса "кракен". Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает "Уралинформбюро".
"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется", – цитирует ведомство ТАСС.
Стоит напомнить, 12 января стало известно о первом на территории России случае заражения коронавирусом "кракен" в России. Заболевший был выявлен в Пензенской области.