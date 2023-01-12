Перечислены особенности нового варианта коронавируса «кракен»

«Первый случай заражения субвариантом омикрона XBB.1.5 ("кракен") был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — говорится в заявлении ведомства.

«"Кракен" — это значительно новая подлиния внутри омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Эволюция коронавирусной инфекции продолжается по тем же лекалам, что и в начале прошлого года: каждая последующая генерация или подлиния "омикрона" становится чуть более заразной. При этом новые подлинии лучше обходят сформированный ранее антиковидный иммунитет, но не отличаются значимо по патогенности и летальности», — заявил Крючков.