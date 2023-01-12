Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Перечислены особенности нового варианта коронавируса «кракен»

Lenta.ru

Симптомы «кракена» не отличаются от других подлиний омикрон-штамма коронавируса, сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил особенности нового варианта коронавируса.

Перечислены особенности нового варианта коронавируса «кракен»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Особенности «кракена»

12 января стало известно, что в России впервые обнаружен новый вариант коронавируса «кракен». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Первый случай заражения субвариантом омикрона XBB.1.5 ("кракен") был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — говорится в заявлении ведомства.
«"Кракен" — это значительно новая подлиния внутри омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Эволюция коронавирусной инфекции продолжается по тем же лекалам, что и в начале прошлого года: каждая последующая генерация или подлиния "омикрона" становится чуть более заразной. При этом новые подлинии лучше обходят сформированный ранее антиковидный иммунитет, но не отличаются значимо по патогенности и летальности», — заявил Крючков.

Клинические отличия «кракена»

Специалист отметил, что никаких клинических различий внутри омикрон-штамма коронавируса нет.

«На индивидуальном уровне невозможно не то что отличить одну подлинию от другой, невозможно и разные линии коронавирусной инфекции отличить. Более того, на клиническом уровне, если мы говорим о большинстве случаев среднетяжелого и легкого течения, невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от гриппа и риновирусной инфекции. То есть единственным методом для этого сейчас остается именно лабораторное исследование», — объяснил способ выявления «кракена» Крючков.

При этом иммунолог сообщил, что выявление подлинии штамма не влияет на оказание помощи заболевшему, а необходимо только для эпидемиологического мониторинга.

Коронавирус,Николай Крючков,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители