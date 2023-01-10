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2 часа назад

В России выявлены случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Inc-News

Люди с ослабленным иммунитетом, такие как младенцы и пожилые люди, чаще страдают от этих инфекций.

Выявлены случаи одновременного заражения гриппом и ковидом
Фото: Inc-NewsInc-News

В России зарегистрированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

По словам заместителя директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, такие случаи чаще встречаются среди людей с ослабленной иммунной системой, таких как маленькие дети и пожилые люди, у которых вирусы могут длительное время размножаться в дыхательных путях.

Наличие двух вирусов одновременно чрезвычайно опасно, потому что это может вызвать вирусную пневмонию. В то же время заболевание довольно затяжное. Его острая фаза может длиться в течение двух-трех недель в острой фазе и даже дольше. Существует высокий риск летального исхода, пишут РИА Новости.

Для лечения обоих вирусов используется комбинированная терапия, которая подбирается для каждого индивидуально. Для того чтобы диагностировать комбинацию гриппа и коронавирусной инфекции, нужно провести тестирование, поскольку определенных специфических симптомов у одновременного заражения нет. Ранее в московских поликлиниках началась диспансеризация населения, проводимая один раз в год. Для регистрации на профилактический осмотр доступны сразу несколько способов.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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