Выявлены случаи одновременного заражения гриппом и ковидом

Люди с ослабленным иммунитетом, такие как младенцы и пожилые люди, чаще страдают от этих инфекций.

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В России зарегистрированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

По словам заместителя директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, такие случаи чаще встречаются среди людей с ослабленной иммунной системой, таких как маленькие дети и пожилые люди, у которых вирусы могут длительное время размножаться в дыхательных путях.

Наличие двух вирусов одновременно чрезвычайно опасно, потому что это может вызвать вирусную пневмонию. В то же время заболевание довольно затяжное. Его острая фаза может длиться в течение двух-трех недель в острой фазе и даже дольше. Существует высокий риск летального исхода, пишут РИА Новости.