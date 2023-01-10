Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
3 часа назад

Ученые выделили четыре типа синдрома долгого COVID-19

Сибмеда

Треть всех перенёсших новый коронавирус людей сталкиваются с постковидным синдромом – и у 90% из них он сохраняется на срок более года. Ковид может давать осложнения на сердце, приводить к нарушениям сна, психоэмоциональным срывам, одышке и т.д. В новом исследовании учёные классифицировали все эти нарушения для лучшей организации реабилитации.

Ученые выделили четыре типа синдрома долгого COVID-19
Фото: СибмедаСибмеда

В исследовании, результаты которого представлены на сайте Корнелльского университета, участвовали 35 000 человек с долгим COVID-19, переболевшие до появления варианта «омикрон». Учёные использовали искусственный интеллект при анализе их медицинских карт, и так были выявлены четыре типа симптомов – рассказывает hightech.

При первом типе синдрома долгого COVID-19 осложнения проявлялись на сердце и почках. Чаще этот тип выявлялся среди переболевших в первую волну.

Второй тип связан с патологиями дыхания, головными болями, тревожностью, нарушениями сна и болезненными ощущениями в груди. Если первый тип касался мужчин и женщин в равной степени, то второй больше относится к женщинам: две трети пациентов здесь – женщины.

Третий тип синдрома долгого ковида включает нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и нервной системы. А четвёртый – сочетает пищеварительные и респираторный симптомы. Третий и четвёртый типы также чаще встречается у женщин.

Постковидные симптомы, отмечают учёные, развиваются в период от 30 до 180 дней после инфицирования.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители