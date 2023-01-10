Ученые выделили четыре типа синдрома долгого COVID-19

Треть всех перенёсших новый коронавирус людей сталкиваются с постковидным синдромом – и у 90% из них он сохраняется на срок более года. Ковид может давать осложнения на сердце, приводить к нарушениям сна, психоэмоциональным срывам, одышке и т.д. В новом исследовании учёные классифицировали все эти нарушения для лучшей организации реабилитации.

Фото: Сибмеда Сибмеда

В исследовании, результаты которого представлены на сайте Корнелльского университета, участвовали 35 000 человек с долгим COVID-19, переболевшие до появления варианта «омикрон». Учёные использовали искусственный интеллект при анализе их медицинских карт, и так были выявлены четыре типа симптомов – рассказывает hightech.

При первом типе синдрома долгого COVID-19 осложнения проявлялись на сердце и почках. Чаще этот тип выявлялся среди переболевших в первую волну.

Второй тип связан с патологиями дыхания, головными болями, тревожностью, нарушениями сна и болезненными ощущениями в груди. Если первый тип касался мужчин и женщин в равной степени, то второй больше относится к женщинам: две трети пациентов здесь – женщины.

Третий тип синдрома долгого ковида включает нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и нервной системы. А четвёртый – сочетает пищеварительные и респираторный симптомы. Третий и четвёртый типы также чаще встречается у женщин.