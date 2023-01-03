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6 часов назад

Медэксперт подчеркнул необходимость вакцинации от COVID-19

Большая Азия

Об этом заявил клинический доцент кафедры микробиологии медицинского факультета Сянганского университета Чэнь Фухэ в недавнем интервью Глобальной телевизионной сети Китая (CGTN) по видеосвязи.

Медэксперт подчеркнул необходимость вакцинации от COVID-19
Фото: Большая АзияБольшая Азия

"Результаты различных эпидемиологических и клинических исследований, которые согласуются с нашими выводами исследований на животных, также показали, что омикрон-штамм менее вирулентен, чем предыдущие штаммы SARS-CoV-2. Однако я должен предупредить, что это не означает, что "омикрон" абсолютно не вызывает у человека никакого заболевания. В основном он поражает верхние дыхательные пути. Поэтому многие пациенты жалуются на насморк, на очень сильную боль в горле, на кашель. Но при этом мы видим меньше случаев пневмонии, поражающей нижние дыхательные пути самих легких. Опять же, по сравнению с предыдущими штаммами все выглядит так, что проявление болезни больше изменилось на верхние дыхательные пути с низкой степенью тяжести", – сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что вакцинация является жизненно важным шагом для минимизации случаев тяжелого течения болезни и летальных исходов.

"Уровень смертности от "омикрона" согласно статистике разных стран мира, а также Сянгана во время пятой волны эпидемии ранее в этом году, - в целом на уровне менее 0,1-0,5%, что ниже, чем у предыдущих разновидностей SARS-CoV-2. Но стоит отметить, что случаи тяжелого заболевания и летальных исходов все еще могут возникать у значительной части непривитых пациентов, пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями", – отметил Чэнь Фухэ.

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