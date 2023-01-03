Медэксперт подчеркнул необходимость вакцинации от COVID-19

"Результаты различных эпидемиологических и клинических исследований, которые согласуются с нашими выводами исследований на животных, также показали, что омикрон-штамм менее вирулентен, чем предыдущие штаммы SARS-CoV-2. Однако я должен предупредить, что это не означает, что "омикрон" абсолютно не вызывает у человека никакого заболевания. В основном он поражает верхние дыхательные пути. Поэтому многие пациенты жалуются на насморк, на очень сильную боль в горле, на кашель. Но при этом мы видим меньше случаев пневмонии, поражающей нижние дыхательные пути самих легких. Опять же, по сравнению с предыдущими штаммами все выглядит так, что проявление болезни больше изменилось на верхние дыхательные пути с низкой степенью тяжести", – сказал он.