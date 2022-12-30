Рекордное число смертей от COVID за сутки зафиксировали Японии

Министерство здравоохранения Японии за сутки зафиксировало 420 смертей от последствий заболевания COVID-19, что является рекордным количеством за все время пандемии в этой стране, сообщает Associated Press.

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Этот показатель превысил предыдущий показатель в 415 летальных исходов, установленный днем ранее.

Медики пока не могут объяснить причину резкого роста смертей, но считают, что это может быть связано с ухудшением протекания хронических заболеваний среди пожилых пациентов.

В последнее время в стране ежедневно выявляют около 200 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. За все время пандемии в Японии зафиксировали более 29,1 млн случаев заболевания, скончались примерно 56,9 тысячи человек.

Между тем, японские власти с 30 декабря будут требовать наличие теста COVID-19 у всех лиц, прибывающих из материкового Китая, где наблюдается новая вспышка коронавируса. Лиц, у кого тест покажет положительный результат, ждет недельный карантин.