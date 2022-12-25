Китайцы лечатся от ковида персиками

Кроме того, вера в народные методы лечения привела к ажиотажной скупке персиков в магазинах.

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При таком огромном населении сразу возникла серьезная нехватка лекарств, хотя в стране множество фармацевтических компаний, которые экспортируют часть своей продукции и за рубеж.

Разобрав таблетки, жители Поднебесной бросились скупать в магазинах консервированные желтые персики. В народе существует стойкая вера в то, что они помогают справиться с коронавирусом благодаря содержащемуся в них витамину С. Китайцы скупают их в таких количествах, что запасы продукта в интернет-магазинах и супермаркетах закончились. Производящей консервированные персики компании пришлось обратиться к людям с разъяснением, что их продукция не является лекарством и не следует ее покупать впрок.

Издание People’s Daily, рупор Коммунистической партии Китая, обратилось к населению с разъяснением: «Консервированные желтые персики на самом деле не являются специальным лекарством от лихорадки и кашля. Это больше похоже на сладкое плацебо вроде пирожного или чая с молоком, которых вам хочется, когда вы испытываете стресс».