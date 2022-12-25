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2 часа назад

Китайцы лечатся от ковида персиками

Мир новостей

Кроме того, вера в народные методы лечения привела к ажиотажной скупке персиков в магазинах.

Китайцы лечатся от ковида персиками
Фото: Мир новостейМир новостей

При таком огромном населении сразу возникла серьезная нехватка лекарств, хотя в стране множество фармацевтических компаний, которые экспортируют часть своей продукции и за рубеж.

Разобрав таблетки, жители Поднебесной бросились скупать в магазинах консервированные желтые персики. В народе существует стойкая вера в то, что они помогают справиться с коронавирусом благодаря содержащемуся в них витамину С. Китайцы скупают их в таких количествах, что запасы продукта в интернет-магазинах и супермаркетах закончились. Производящей консервированные персики компании пришлось обратиться к людям с разъяснением, что их продукция не является лекарством и не следует ее покупать впрок.

Издание People’s Daily, рупор Коммунистической партии Китая, обратилось к населению с разъяснением: «Консервированные желтые персики на самом деле не являются специальным лекарством от лихорадки и кашля. Это больше похоже на сладкое плацебо вроде пирожного или чая с молоком, которых вам хочется, когда вы испытываете стресс».

Городские власти умоляют граждан не запасаться также лекарствами на всякий случай. Кроме того, они потребовали от населения не вызывать скорую медпомощь, если нет четко выраженных симптомов заболевания, потому что перепуганные люди начинают звонить даже при легком дискомфорте. На этом фоне растет биржевая стоимость производителей самых ходовых лекарств, чьи производственные линии работают на максимальной загрузке круглые сутки. Но все равно им не удается удовлетворить спрос населения.

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