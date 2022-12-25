Почти половина жителей Пекина переболела ковидом в декабре

Почти половина жителей Пекина в декабре переболела COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Гуаньчачжэ".

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По информации медэкспертов, эпидемия коронавируса в столице КНР достигла пика 17 декабря. По их подсчетам, доля заболевших достигла 48,4%. Отмечается, что самые мощные вспышки коронавируса в стране зафиксированы в Пекине и Баодине, расположенном в северной провинции Хэбэй, а также в Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу.