Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

Почти половина жителей Пекина переболела ковидом в декабре

Газета.Ru

Почти половина жителей Пекина в декабре переболела COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Гуаньчачжэ".

Почти половина жителей Пекина переболела ковидом в декабре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации медэкспертов, эпидемия коронавируса в столице КНР достигла пика 17 декабря. По их подсчетам, доля заболевших достигла 48,4%. Отмечается, что самые мощные вспышки коронавируса в стране зафиксированы в Пекине и Баодине, расположенном в северной провинции Хэбэй, а также в Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу.

На ближайшей неделе медики ожидают новые тяжелые случаи заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, заявляют специалисты. Глава отделения респираторных заболеваний больницы N1 при Пекинском университете Ван Гуанфа подчеркнул, что в настоящее время по стране идет "настоящая волна заражений". Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Китае за сутки почти 37 млн человек заболели COVID-19.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители