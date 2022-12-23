COVID может вызвать ускоренное старение и воспаление ткани вокруг зуба

Ученые из Университета Плимута выяснили, что структурные белки вируса SARS-CoV-2 могут вызывать хроническое воспаление тканей, окружающих зуб. Исследование опубликовано в каталоге препринтов bioRxiv.

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Фиброз периодонта — хроническое воспаление окружающих зуб тканей, сопровождающееся заменой функциональной ткани на грубую фиброзную. Часто это состояние протекает бессимптомно.

Исследователи изучили воздействие структурных компонентов оболочки вируса SARS-CoV-2 на клетки и ткани периодонта человека. Ученые обнаружили, что компоненты мембраны и оболочки SARS-CoV-2 изменяют пути деградации жирных кислот в митохондриях, которые необходимы для поддержания энергетического баланса клетки. Это вызывает фиброз, усиление апоптоза (запрограммированной клеточной гибели) и ускоренное старение.