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3 часа назад

bioRxiv: коронавирус может вызвать ускоренное старение и воспаление ткани вокруг зуба

Газета.Ru

Ученые из Университета Плимута выяснили, что структурные белки вируса SARS-CoV-2 могут вызывать хроническое воспаление тканей, окружающих зуб. Исследование опубликовано в каталоге препринтов bioRxiv.

COVID может вызвать ускоренное старение и воспаление ткани вокруг зуба
Фото: DepositphotosDepositphotos

Фиброз периодонта — хроническое воспаление окружающих зуб тканей, сопровождающееся заменой функциональной ткани на грубую фиброзную. Часто это состояние протекает бессимптомно.

Исследователи изучили воздействие структурных компонентов оболочки вируса SARS-CoV-2 на клетки и ткани периодонта человека. Ученые обнаружили, что компоненты мембраны и оболочки SARS-CoV-2 изменяют пути деградации жирных кислот в митохондриях, которые необходимы для поддержания энергетического баланса клетки. Это вызывает фиброз, усиление апоптоза (запрограммированной клеточной гибели) и ускоренное старение.

Ранее другие исследования выявили связь между аналогичными процессами в митохондриях и фиброзом в легких и почках. Выводы ученых могут способствовать лучшему пониманию длительного течения COVID и разработке лечения. Результаты исследования считают предварительными, пока они не будут опубликованы в рецензируемом научном журнале.

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