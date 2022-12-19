Проблемы со вкусом и запахом назвали признаками антител COVID

Исследователи Колумбийского университета обнаружили, что изменения вкуса и обоняния могут показать наличие коронавируса без анализов.
Научную работу опубликовал журнал PLoS ONE.
В эксперименте поучаствовали 306 человек, легко переносящие COVID-19.
Оказалось, что 72% не могли чувствовать запахи, у 20% они были усилены, у 2% - стали слабее, а 5% сообщили об их искажении.
При этом IgG-антитела к шиповидному белку COVID-19 нашли у 66% (176 добровольцев).
Антитела чаще находили у мужчин. При этом их наличие никак не зависит от возраста, этнического происхождения, курения или длительности заболевания.
Научную работу опубликовал журнал PLoS ONE.то наличие субъективной вкусовой или обонятельной дисфункции способно предсказывать наличие антител к возбудителю коронавируса.