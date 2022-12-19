Проблемы со вкусом и запахом назвали признаками антител COVID

Исследователи Колумбийского университета обнаружили, что изменения вкуса и обоняния могут показать наличие коронавируса без анализов.

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Научную работу опубликовал журнал PLoS ONE.

В эксперименте поучаствовали 306 человек, легко переносящие COVID-19.

Оказалось, что 72% не могли чувствовать запахи, у 20% они были усилены, у 2% - стали слабее, а 5% сообщили об их искажении.

При этом IgG-антитела к шиповидному белку COVID-19 нашли у 66% (176 добровольцев).

Антитела чаще находили у мужчин. При этом их наличие никак не зависит от возраста, этнического происхождения, курения или длительности заболевания.