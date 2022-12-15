Иммунолог предположил, когда ударит следующая волна COVID-19

Коронавирус продолжает циркулировать среди населения России. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал корреспонденту «ФедералПресс», когда ждать следующей волны коронавируса и от чего это зависит.
«Я думаю, что так и будут эти волны на нас накатывать с интервалом 7–8 месяцев. Потому что естественный природный иммунитет против коронавируса очень нестойкий, и он угасает в течение примерно полугода», – отметил Владимир Болибок.
По словам эксперта, существует прослойка неиммунных людей, которые начинают заражаться с симптомами или без – тогда происходит вспышка коронавируса. Переболев, они приобретают иммунитет, и волна спадает. Спустя 6–7 месяцев иммунитет дает слабину, и начинается новая волна.
«Волны не совпадают с сезонами года, они совпадают с волнами потери коллективного иммунитета», – сказал специалист.
Последняя волна была в середине сентября, соответственно, следующая может быть в апреле-мае, если раньше не прилетит «черный лебедь» в виде нового вируса, отмечает Владимир Болибок. Врач также подчеркнул, что вирус мутирует постоянно, а количество его мутаций не исчерпывается.