Терапевт назвала отличия свиного гриппа от COVID-19

Терапевт Елена Черненко заявила, что при свином гриппе пациента мучают сильная головная боль и рвота. В беседе с изданием "Доктор Питер" эксперт назвала отличия свиного гриппа от COVID-19.

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По словам медика, течение и тяжесть COVID-19 и свиного гриппа могут быть схожими, но все же у них есть и явные различия. Так, при коронавирусе температура нарастает постепенно, а при гриппе стремительно поднимается до 39-40°С.

"Первыми симптомами COVID-19 будут жидкий стул и боль в горле. Для гриппа боль в горле нетипична. Если вы заразились гриппом, то признаками будут головная боль, резкий подъем температуры до 39–40 градусов. Также для новых штаммов коронавируса нетипичен кашель в первые дни заболевания, скорее будут насморк и невысокая температура", — поделилась Черненко.

Кроме этого, к симптомам свиного гриппа эксперт отнесла сухой кашель, светобоязнь, головную боль и рвоту. Также пневмония при гриппе развивается на седьмой-восьмой день, при ковиде — на третий-пятый день болезни.

Эксперт добавила, что температура 40°С и выше, не спадающая после приема жаропонижающего средства, а также затрудненное дыхание и одышка являются опасными симптомами, при которых нужно вызывать скорую помощь.

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