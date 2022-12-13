Как коронавирус накладывается на свиной грипп

Люди, переболевшие коронавирусом, тяжело переносят свиной грипп. Врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала «ФедералПресс», как лечиться, если все-таки человек заболел свиным гриппом.
«Для восстановления иммунитета требуется какое то время. Если в период восстановления человек заразился еще каким-то заболеванием, то оно будет протекать в более тяжелой форме», – отметила Логина.
По словам врача, вакцинация сугубо специфическая. Если человек поставил прививку от коронавируса, то она не защитит его и от свинного гриппа. Во время лечения Логина рекомендовала обратиться к врачу.
«В зависимости от степени проявления симптомов, возраста назначаются соответствующие схемы лечения. Могут назначить антибактериальную терапию. Не нужно пытаться лечиться самим, нужно обращаться сразу к врачу», – подытожила врач.