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4 часа назад

Как коронавирус накладывается на свиной грипп

РИА "ФедералПресс"

Люди, переболевшие коронавирусом, тяжело переносят свиной грипп. Врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала «ФедералПресс», как лечиться, если все-таки человек заболел свиным гриппом.

Как коронавирус накладывается на свиной грипп
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Для восстановления иммунитета требуется какое то время. Если в период восстановления человек заразился еще каким-то заболеванием, то оно будет протекать в более тяжелой форме», – отметила Логина.

По словам врача, вакцинация сугубо специфическая. Если человек поставил прививку от коронавируса, то она не защитит его и от свинного гриппа. Во время лечения Логина рекомендовала обратиться к врачу.

«В зависимости от степени проявления симптомов, возраста назначаются соответствующие схемы лечения. Могут назначить антибактериальную терапию. Не нужно пытаться лечиться самим, нужно обращаться сразу к врачу», – подытожила врач.

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