В РФ за сутки выявили 6 376 случаев заражения COVID-19

За минувшие 24 часа в России зафиксировали 6 376 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Не смогли побороть недуг 50 пациентов. По информации штаба, за день госпитализировали 632 человека, что на 17,2% меньше, чем накануне. Рост числа направлений в медучреждения зафиксировали в 24 регионах, снижение – в 48. Обстановка не изменилась в 13 субъектах.