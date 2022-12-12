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2 часа назад

В РФ за сутки выявили 6 376 случаев заражения COVID-19

Москва24

За минувшие 24 часа в России зафиксировали 6 376 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В РФ за сутки выявили 6 376 случаев заражения COVID-19
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Не смогли побороть недуг 50 пациентов. По информации штаба, за день госпитализировали 632 человека, что на 17,2% меньше, чем накануне. Рост числа направлений в медучреждения зафиксировали в 24 регионах, снижение – в 48. Обстановка не изменилась в 13 субъектах.

Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5 032 человека, что на 12% меньше по сравнению с 11 декабря.

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